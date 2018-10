Brexit-minister wil liever geen akkoord dan slecht compromis

Op het partijcongres van de Conservatieven haalt Brexit-minister Dominic Raab opnieuw uit naar de Europese Unie, zo blijkt uit uittreksels van zijn speech die de Britse pers kon inkijken. In zijn toespraak die vandaag wordt gehouden, waarschuwt hij de EU dat “de wil van Londen om een akkoord te bereiken begrensd is” en dat het Verenigd Koninkrijk “liever geen akkoord wil dan een slecht compromis”. De Conservatieven leggen de bal dus in het kamp van Brussel.

Raab spreekt later vandaag op het partijcongres in Birmingham. “Als men ons wil opsluiten via de achterdeur van de Europese Economische Ruimte en de douane-unie, waarbij het enige aanbod van Europa is om de integriteit van ons land aan te vallen, dan zullen we geen andere keuze hebben dan de EU te verlaten zonder akkoord”, luidt het.

Minister Raab verwijst hiermee naar de Ierse grens. Europa wil een speciaal statuut voor de provincie Noord-Ierland, om het handelsverkeer met de Republiek Ierland te vergemakkelijken, maar dat is dan weer onbespreekbaar voor Londen.

Zondag liet Brits premier Theresa May aan de BBC verstaan dat ze de dialoog met Brussel wil voortzetten en dat haar “Chequers”-plan – vernoemd naar haar landgoed, waar het werd aangenomen – nog niet dood is. Anderhalve week geleden zei ze naar aanleiding van de moeizame onderhandelingen met de EU zelf nog fel: “Als er geen betere deal komt, komt er helemaal geen deal.”