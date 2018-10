Parlementsvoorzitter “mocht niet stemmen” in mislukt referendum Macedonië

In Macedonië heeft parlementsvoorzitter Talat Xhaferi – die lid is van de Albanese minderheid – naar eigen zeggen niet mogen stemmen bij het referendum over de naamswijziging van het land. “Ik heb mijn democratisch recht niet kunnen uitoefenen omdat mijn naam niet op de lijst met stemgerechtigden voorkwam”, zegt hij. “Ik hoop dat het om een alleenstaand geval gaat.”

Bij het referendum stemde een overgrote meerderheid van ruim 90 procent vóór de naamsverandering naar Noord-Macedonië die met Griekenland was overeengekomen. De volksraadpleging, die sowieso al niet-bindend was, is echter niet geldig omdat slechts iets meer dan een derde van de kiesgerechtigden zijn stem uitbracht.

Xhaferi, die zelf behoorde tot het ja-kamp, is lid van de Democratische Unie voor Integratie (DUI), de grootste partij binnen de Albanese minderheid, die in Macedonië 20 tot 25 procent van de bevolking uitmaakt. Zijn aanstelling als parlementsvoorzitter in april 2017 veroorzaakte heel wat protest bij de rechtse oppositie – die zich voor het referendum bij het nee-kamp schaarde – en leidde zelfs tot gevechten in het parlement.

Volgens de voorzitter van de kiescommissie, Oliver Derkovski, is de stembusgang zondag “in een goede sfeer en in alle kalmte” verlopen, “met enkele kleine incidenten”.