Tyfoon Trami maakt al minstens twee doden in Japan

Bij de doortocht van de tyfoon Trami in Japan zijn al minstens twee doden gevallen. Twee personen zijn vermist, meer dan honderd mensen raakten gewond. Dat blijkt uit een nieuwe, tussentijdse balans die de autoriteiten maandag gaven.

Eén persoon kwam om bij aardverschuivingen in de westelijke prefectuur van Tottori. Een andere man werd dood aangetroffen in een rivier, aldus het persagentschap Kyodo. Twee mensen zijn nog vermist, zo bericht televisiezender NHK. Zo’n 36.000 mensen werden geëvacueerd uit hun huizen en honderdduizenden Japanners zitten zonder elektriciteit.

De miserie is echter nog niet voorbij. De tyfoon ging zaterdag aan land op het zuidelijke eiland Okinawa en trekt noordwaarts. Maandagochtend bevindt hij zich op zo’n 120 kilometer ten zuiden van het eiland Hokkaido. De windsnelheden bedragen meer dan 120 kilometer per uur, met uitschieters tot meer dan 200 kilometer per uur, bericht het meteorologische agentschap.

Maandag zijn honderden vluchten geannuleerd, ook van en naar de hoofdstad Tokio. Het treinverkeer ondervindt veel hinder van omgewaaide bomen en elektriciteitspalen.

De weerdiensten waarschuwen voor zware regenval, modderstromen en metershoge golven. Hokkaido werd begin vorig maand al getroffen door een aardbeving waarbij tientallen doden vielen.