Hier moeten bewoners acht kilometer omrijden om hun stemplicht te vervullen

De 560 stemgerechtigde Wachtebekenaren die in de wijk Overslag wonen, kunnen op 14 oktober, de dag van de gemeenteraadsverkiezingen, maar best niet te lang in hun bed blijven liggen. Door riolerings- en wegenwerken in de Ramonshoek en Overslag, meteen de kortste verbindingsweg naar de Wachtebeekse dorpskern, moeten zij een serieuze wegomleiding volgen. Wie de officieel aangeduide omleidingsweg volgt is heen en terug al snel 15,6 kilometer kwijt.

Reden genoeg voor oppositieraadslid Rudy Van De Velde ...