Gebruik van ‘puffers’ op absoluut record

Brussel - Het gebruik van zogenaamde puffers heeft een record bereikt in België. Dat blijkt althans uit cijfers die Groen-kamerlid Anne Dedry eerder dit jaar opvroeg bij minister van Volksgezondheid Maggie De Block. In 2012 werden er per 1.000 Belgen nog 18.414 standaarddosissen van deze geneesmiddelen gebruikt, in 2016 waren dat er 19.622. Groen grijpt deze cijfers maandag aan om de regeringen op te roepen “werk te maken van gezonde lucht”. Groen-voorzitster Meyrem Almaci verwijst ook naar het Curieuzeneuzenonderzoek, waaruit zaterdag bleek dat het “bijzonder slecht gesteld is met de luchtkwaliteit”.

Dedry wijst erop dat het gebruik van geneesmiddelen uit de klasse bronchodilitantia, zoals puffers voor astma, 174 miljoen euro kostte. “Het gaat hier dan enkel om wat de patiënten via de openbare apotheken verstrekt wordt”, duidt Dedry. “Het bedrag houdt ook geen rekening met wat de patiënten uit eigen zak betalen. De ongezonde lucht heeft een heel grote maatschappelijke kost. Het is dus ook in het belang van de betaalbaarheid van de gezondheidszorg om werk te maken van gezonde lucht.”

De stijging tussen 2012 en 2016 leidde niet tot een toename in de uitgaven van het Riziv. Dat is, volgens het Riziv, te danken aan het feit dat een aantal van deze geneesmiddelen minder duur zijn geworden omdat ze al langer op de markt waren.