Antwerpse man aangehouden voor dood vrouw in Bergen op Zoom

Antwerpen - Een 24-jarige Antwerpenaar heeft zich dit weekend aangegeven bij de Nederlandse politie voor de moord op een 25-jarige vrouw uit Bergen op Zoom, net over de Belgische grens. De man, Onno R., zou pas sinds enkele dagen vrij zijn uit de gevangenis en was bekend bij de politie.

De verdachte meldde zich in de nacht van zaterdag op zondag vrijwillig op het politiebureau in Bergen op Zoom en werd direct opgesloten. Volgens Nederlandse bronnen gaat hem om Onno R., een 24-jarige man met Indonesische roots en een licht ontvlambaar karakter die al herhaaldelijk met het gerecht in contact kwam. De man is afkomstig uit Bergen op Zoom, maar woont tegenwoordig in Antwerpen en zou nog maar pas zijn vrijgekomen uit de gevangenis.

De vrouw werd dood gevonden in haar appartement aan de Goudbaard. De politie trof er ook een huilend jongetje van vier aan. Voor hem is een pleeggezin gezocht.