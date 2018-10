Aziz (37) en Ali (14) krijgen geen asiel omdat ze ‘in Afghanistan ook wel hun weg zullen vinden’ en dat neemt hun dorp niet

Ali (midden) met zijn voormalige klasgenootjes. Hun ouders geven de strijd om het gezin in België te kunnen laten blijven nog niet op. Foto: if

Oud-Heverlee - Sint-Joris-Weert staat helemaal in rep en roer sinds vorige week bekend raakte dat de asielaanvraag van dorpsgenoten Aziz Heidari (37) en zijn zoon Ali (14) geweigerd wordt. “Totaal onbegrijpelijk”, klinkt het.

Aziz en Ali wonen nu al bijna drie jaar in Sint-Joris-Weert. Aziz is een Hazara geboren in Afghanistan. Op zijn dertiende vluchtte hij met zijn familie naar Iran uit schrik voor de taliban die zijn vader hebben vermoord. Daar leerde hij zijn vrouw kennen - ook een Afghaanse - en kregen ze twee kinderen: Ali en Sarah. De kinderen zijn nog nooit in Afghanistan geweest, ze leven al hun hele leven in ballingschap.

Drie jaar geleden belandden Ali en Aziz na een vlucht uit Iran in België. Ze werden in hun vlucht aan de grens met Turkije door de politie gescheiden van vrouw en dochter. Terwijl Aziz en Ali verder trokken, moesten zijn vrouw en vijfjarige dochtertje terugkeren naar Afghanistan.

Vast contract

Eens in België kregen Aziz en Ali een woning toegewezen in Sint-Joris-Weert en dienden ze een asielaanvraag in. Ali ging naar het zesde leerjaar in de lagere school van Sint-Joris-Weert. Hij werd lid van de scouts, de basket- en de voetbalclub. Zijn vader is intussen aan de slag in de lokale Delhaize, waar hij sinds vorige week een vast contract heeft. “Ze hebben zich soepel aangepast aan de westerse normen en waarden”, klinkt het bij de dorpsgenoten.

Maar in maart van dit jaar kwam plots het eerste negatieve verdict op hun asielaanvraag. Aziz ging in beroep en startte op aanraden van zijn advocaat ook al met de regularisatieprocedure omdat hij hier bijna drie jaar woont. Daarbij werd hij gesteund door tal van dorpsgenoten, vooral ouders van de vroegere klasgenootjes van Ali. “Onze kinderen zitten nu niet meer samen in het middelbaar, maar ze zien elkaar nog vaak in het dorp. We hebben het op ons genomen om het gezin zo veel mogelijk bij te staan”, zegt Kaat, een van de ouders. Ze zamelen onder andere geld in voor de betaling van de advocaat, en zorgden ook voor tal van getuigenissen om het dossier te staven. Maar het mocht niet baten. Begin september kreeg Aziz te horen dat zijn beroep verworpen werd. En nu volgde ook het nieuws dat ook het regularisatiedossier negatief wordt beoordeeld.

Absurde argumenten

“De argumenten om zijn verblijf hier te weigeren zijn ronduit absurd”, zeggen de ouders. “Het feit dat hij hier werk heeft gevonden toont volgens de Dienst Vreemdelingenzaken aan dat Aziz een plantrekker is, en dat hij dus in Afghanistan, waar hij al meer dan twintig jaar niet meer heeft gewoond, ook wel zijn weg zal vinden. Letterlijk alles wordt tegen hem gebruikt. Zo kun je nooit winnen. Niets van de noodzaak tot bescherming wordt geloofd. Integendeel, hij wordt van de allereerste letter beschouwd als een potentiële crimineel. Niets van zijn inzet en verwezenlijkingen wordt gewaardeerd. Terwijl dat door politici wel steeds benoemd wordt als de sleutel om tot onze Belgische gemeenschap te mogen horen. Ondertussen vertellen Amnesty International en Unicef dat Afghanistan onveilig is. Aziz en Ali terugsturen is dus een schande.”

Aziz en Ali hebben hun bevel om het grondgebied te verlaten intussen gekregen, en zouden 24 oktober moeten vertrekken. “Wij gaan niet opgeven, en blijven vechten om hen hier te houden”, klinkt het nog.