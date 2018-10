Legear deelt prikje uit aan Coucke: “Voetbal is meer dan business”

Als het over zijn ex-club gaat, is Jonathan Legear (31) niet op zijn mondje gevallen. De gevallen held van het Anderlecht-publiek liet zich na de match uit over de sportieve malaise bij paars-wit en viseerde daarbij – zonder zijn naam te noemen – de te zakelijke transferaanpak van Marc Coucke. “In België kiezen clubs nu vooral voor jonge talenten. De business primeert en dat verknoeit het Belgische voetbal. Er wordt meer gekeken naar het toekomstige potentieel van een speler dan naar zijn kwaliteiten op dit moment. Waarom zou een ­oudere speler dit Anderlecht niets meer kunnen bijbrengen? Misschien moeten ze eens gaan kijken in Italië. Of bij Antwerp. Daar kijken ze niet naar leeftijd. Ik zeg niet dat ik altijd in de basis zou staan bij dit Anderlecht, maar ik zou zeker nog iets betekenen in dit team.”

Vorig jaar kroonde Legear zich nog tot matchwinnaar voor STVV op Anderlecht. Deze keer moest hij zich tevredenstellen met een figurantenrol als late invaller. “Maar ik vertrek hier toch maar weer mooi met een puntje”, merkte hij fijntjes op. “Zonder die rode kaart denk ik dat we hier winnen. Het is schandalig dat de VAR daar ingrijpt. Dat soort fouten zie je vijf keer per match. Als het tijdens Lokeren-STVV gebeurt, dan is het geel en verder niets. Maar als Anderlecht in crisis verkeert, wordt de VAR er opeens bijgehaald.”