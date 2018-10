Cercle-coach Guyot: “Geweldig om hier eens in een vol en sfeervol stadion te kunnen spelen”

Geen enkele Cercle-speler die zaterdag op het veld kwam, had ooit al een Brugse derby gespeeld. Ook voor de zevenkoppige staf was het nieuw, op uitzondering dan van Dany Verlinden, wel een specialist ter zake. En ondanks het resultaat was zo’n derby voor herhaling vatbaar voor Cercle-trainer Laurent Guyot . “Geweldig om hier eens in een vol en sfeervol stadion te kunnen spelen. Wat mij betreft mag dat wekelijks zo zijn. Voor mijn jonge spelers was dat een enorm leerrijke ervaring, perfect te kaderen in de opleiding die we ze hier willen geven. Respect ook voor onze eigen fans die zich de hele derby lieten horen.” Ondanks de 1 op 15 en de bekeruitschakeling maakt Guyot zich toch geen zorgen. “Toen we bij de start met 8 op 12 beter presteerden dan verwacht, bleef ik rustig en dat doe ik nu ook. We zitten in een kampioenschap op twee snelheden. Cercle zit in die tweede groep en ik stel vast dat de andere ploegen tegen de eerste groep ook geen punten pakken en dat de si­tuatie weinig verandert. We staan nog altijd niet op een degradatieplaats en dus is ons doel voorlopig bereikt.”