Thibaut Courtois gelooft in stunt van Club Brugge tegen Atletico en geeft landskampioen drie tips

Hij noemde hem niet bij naam, Diego Simeone. Tweeëneenhalf jaar was Courtois zijn doelman bij Atlético. Met de huurling van Chelsea pakte hij in 2013 de beker en in 2014 de titel. Maar toch had de eigenzinnige Argentijn het na afloop van de Madrileense derby (0-0) over “hun keeper” als het over Courtois ging. “In de eerste helft speelden we om op voorsprong te komen. We speelden goed voetbal en creëerden heel duidelijke doelkansen. Maar hun keeper speelde een heel goeie match.”

