Nog geen twee maanden ver en de spanning is al zoek in Ligue 1 en Serie A

“De show is afgelopen, de klus is hier geklaard”, zong Urbanus. We schrijven 1 oktober en de Ligue 1 en Serie A lijken alweer een maat voor niks. PSG en Juventus freewheelend naar hun zoveelste titel? Geeuw.

LIGUE 1. PSG al 8 punten los na 8 matchen

Acht matchen, acht zeges: PSG evenaarde zaterdag het record van Lille uit 1936. Ook onder Thomas Tuchel blijft de ploeg een doelpuntenmachine. Vorig seizoen klokte PSG af op 108 stuks, aan dit tempo (3,4 goals gemiddeld) worden dat er 128. Het gebrek aan tegenstand in Frankrijk is schrijnend, zeker nu Monaco in het sukkelstraatje zit. Nice werd alweer een hapje. Tuchel liet Buffon, Verratti en Cavani rusten, gaf jonkies Diaby (19) en Nkunku (20) nog eens hun kans en toch werd het 0-3. Neymar scoorde twee keer en is al heel het seizoen goed voor minstens één goal of assist per match. Wat vooral opvalt: spitsbroeder Mbappé was weer onbaatzuchtig en legde af voor de Braziliaan, terwijl hij zelf makkelijk had kunnen scoren. De sfeer tussen de topspitsen is opperbest.

De zesde titel in zeven jaar pakt PSG sowieso – Lille volgt intussen al op 8 punten –, maar Tuchel zal vooral worden beoordeeld op de Champions League. Eigenaar Al-Khelaifi wil eindelijk voorbij die kwartfinales geraken, maar in feite gewoon de hoofdprijs pakken. Aan Tuchel om de twijfelaars te overtuigen. Er is vooral twijfel vanwege de vele systemen die de Duitser hanteert – na de 4-3-3 koos hij zaterdag weer voor een 3-5-2. “Maar ik heb gemerkt dat de spelers vertrouwen hebben in mij en mijn ideeën”, zei hij. “Dat waardeer ik ook.” De fans waarderen al dat geschuif ietsje minder, maar bon. PSG is onder Tuchel alleszins onvoorspelbaarder.

SERIE A. Juve al 6 punten los na 7 matchen

Dries Mertens gaat allicht niet akkoord met de stelling dat Juventus nu al een optie op de titel heeft genomen, maar De Oude Dame klopte Napoli – goed voor 21 op 21 – en zette zijn enige concurrent wel al op zes punten. De Rode Duivel maakte nog de openingsgoal – een intikker –, maar zag vervolgens Ronaldo toeslaan. Scoren deed hij niet, drie goals aanbrengen wel.

Juventus werd al zeven keer op een rij kampioen – dat was al een record – en heeft de ploeg om daar een achtste bij te doen. Achterin is ouwe getrouwe Bonucci terug en doet nieuwkomer Cancelo het aardig als rechtsback. Op het middenveld integreert Can – gratis overgekomen van Liverpool – zich prima en voorin doet Ronaldo gewoon zijn ding.

De enige concurrent, noemden we Napoli al. Inter? Lazio? AS Roma? Neen, die komen tekort. Om van AC Milan maar te zwijgen. De komst van Higuain ten spijt begon het alweer ondermaats. Tegelijk blijft het voor Juve vooral de uitdaging om 22 jaar na de vorige keer opnieuw de Champions League te winnen. Dat wordt al ietsje moeilijker.

