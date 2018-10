Honderden gedetineerden maken van tsunami en aardbeving Sulawesi gebruik om te ontsnappen

Profiterend van het natuurgeweld dat het Indonesische eiland Sulawesi heeft getroffen, zijn uit drie verschillende gevangenissen tot 1.200 gevangenen kunnen ontsnappen. Dit heeft de regering maandag bekendgemaakt.

Volgens Sri Puguh Utami van het ministerie van Justitie konden de bewuste gedetineerden ontkomen uit de overbevolkte gevangenissen van Palu en Donggala.

“Ik ben er zeker van dat zij ontsnapten omdat ze vreesden dat de aardbeving hen zou treffen. Het is voor de gevangenen uiteraard een kwestie van leven en dood”, zei de ambtenares tegenover het Franse persbureau AFP.

De gevangenis van Donggala is in brand gestoken en de 343 gedetineerden zijn voortvluchtig. De meeste van hen zaten vast voor corruptie of drugsdelicten.

Vijf dagen voor de aardbeving en tsunami zijn vijf mensen die daar in de cel zaten voor terreurgerelateerde misdrijven uit die gevangenis weggebracht.

Foto: AP