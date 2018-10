Jongen aangevallen door haai terwijl hij op kreeften aan het jagen was

Een 13-jarige jongen verkeert momenteel in kritieke toestand, nadat hij zaterdag werd aangevallen door een haai in Californië, de VS. De kerel was op zoek naar kreeften toen de haai hem plots in het vizier kreeg.

Rond 7 uur ’s ochtends hoorden wandelaars op Bacon Beach een jongen roepen. “Help mij, ik ben gebeten, help mij!”, klonk het. De voorbijgangers hadden meteen door dat het ernstig was, want de jongen was omringd door een plas bloed. Ze verwittigden de hulpdiensten die hem onmiddellijk de eerste zorgen toedienden en hem vervolgens meenamen naar het ziekenhuis.

“De jongen is geopereerd en na negen uur kunnen we zeggen dat hij in een stabiele, maar kritieke toestand verkeert. Zijn hele rug was opengebeten, maar we hebben ons best gedaan om alles zo goed mogelijk te verzorgen”, liet een woordvoerder van het ziekenhuis weten.