Familie Mawda wacht nog op regularisatie, ondanks belofte premier

Vier maanden na de dood van hun dochtertje Mawda wachten de ouders nog steeds op regularisatie. Dat zegt de papa in de krant Le Soir. “Premier Michel had nochtans beloofd de zaak zelf ter harte te nemen.”

Op 18 mei dit jaar werd het tweejarig Koerdisch-Iraakse meisje Mawda door een politiekogel gedood, tijdens een achtervolging op de E42 van een bestelwagen met transmigranten.

Meteen werd in de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe een grote solidariteitsactie opgezet. Een netwerk van gezinnen haalde meer dan 10.000 euro op. Het gemeentebestuur zelf stelde gratis een woningen ter beschikking.

Een paar dagen na de begrafenis van Mawda had premier Charles Michel een persoonlijk onderhoud met de ouders van Mawda. Daarin beloofde hij zich persoonlijk te engageren voor hun regularisatie.

“Maar tot op vandaag hebben we niets meer gehoord”, zeggen de ouders van Mawda vandaag in Le Soir.” We zouden graag weten waar we staan.”

Het kabinet van de staatssecretaris voor migratie Theo Francken (N-VA) liet weten dat er nog niets is beslist.