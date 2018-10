Kinderboerderij opnieuw getroffen: zeven schapen in één keer gestolen

Jette - De kinderboerderij van Jette heeft opnieuw dieven over de vloer gekregen. Dit keer gingen de dieven aan de haal met 7 schapen.

Vorig jaar werden alle appelen uit de (educatieve) boomgaard van de kinderboerderij gestolen. Enkele maanden geleden verdwenen er twee schapen. En nu werden er 7 schapen gestolen. Vermoedelijk werden de schapen ingeladen met een wagen voor dierentransport.

De uitbater van de kinderboerderij, Didier Paternotte, is van plan om nieuwe schapen te kopen. “We kunnen de kinderen toch niet gewoon maar foto’s van dieren tonen”, zegt hij aan RTBF.

Wie er achter de diefstal zit, is niet duidelijk. Het is ook niet duidelijk of de dief nu dezelfde is als de dief die enkele maanden geleden 2 schapen stal. Volgens Paternotte zijn het alleszins dieven die goed georganiseerd zijn en die dit als een manier zien om makkelijk geld te verdienen.