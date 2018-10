Negen slaapkamers, tien wc’s, eigen discotheek en casino: voor 7,5 miljoen euro kan deze villa de uwe zijn

Wie nog op zoek is naar een nieuw stulpje, kan misschien een slag slaan in Bolderberg. Vlakbij het circuit van Zolder staat daar de duurste villa van Limburg te koop, voor een duizelingwekkende 7,5 miljoen euro. Maar wie zo diep in de buidel tast, krijgt er wel heel wat voor in de plaats. Zelfs een Formule 1-simulator.

De villa op de hoek van de Regenbooglaan en Sterrenwacht in Bolderberg werd in 2004 gebouwd en wordt verkocht door Raf Vanthoor, de eigenaar van BergHoff Worldwide. BergHoff maakt allerhande keukenmateriaal: van potten en pannen over servies en bestek, tot zelfs barbecues. Vanthoor had ook een eigen racing team, en zijn zonen zitten nog altijd in de sport, wat de locatie op de rand van het circuit van Zolder verklaart.

Het is duidelijk dat Berghoff Vanthoor, die met zijn vriendin Angèle Lacroix in ...