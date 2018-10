Franse president verdedigt zich voor middenvinger-foto op Sint-Maarten

De Franse president Emmanuel Macron krijgt bakken kritiek voor een foto, genomen op het eiland Sint-Maarten. Daarop steekt een jonge man zijn middenvinger op.

De Franse president was eind vorige week op rondreis op het eiland Sint-Maarten; een deel van de overzeese gemeenschap (collectivité d’outre-mer) van Frankrijk. Macron werd er als held ontvangen. Alle jongeren wilden een selfie met de president.

On ne trouve même plus de mots pour exprimer notre indignation.

La France ne mérite certainement pas cela. C’est impardonnable ! MLP pic.twitter.com/Lvf2k8cO8S — Marine Le Pen (@MLP_officiel) 30 september 2018

Op één van die talloze selfies met twee jonge kerels steekt er eentje zijn middenvinger op. Meteen brandde Marine Le Pen, voorzitter van het Rassemblement National (vroeger Front National) los op twitter: “Ik vind geen woorden meer om mijn verontwaardiging uit te drukken. Frankrijk verdient dit niet. Dit is onvergeeflijk.”

Celstraf

President Macron reageerde meteen: “Ik wil niet leven in een wereld die drijft op haat. Ik tracht van alle jongeren van ons land te houden. En ik ben zeer vergevensgezind. Zeker wanneer het gaat over een jeugdige dwaasheid. Als ik vandaag president van de Republiek ben en niet Marine Le Pen komt dat door die attitude.”

Macron vertelde nog dat die twee jongens een gehandicapt meisje begeleidden dat doodgraag de president had ontmoet. Een van de jongens had er net een celstraf voor inbraken op zitten. De tweede was een student,