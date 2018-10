‘Neem eens de fiets naar het werk’

De organisaties Hasselt Zorgstad en Fietsfront Hasselt hebben een missie: ze willen dat over 7 jaar minstens 7 van de 10 werknemers die in een straal van 7 kilometer rond hun werkplek wonen, de verplaatsing met de fiets zullen doen. In de eerste plaats worden werkgevers gesensibiliseerd om de nodige faciliteiten te voorzien. Onder meer het Jessa Ziekenhuis is één van de ‘believers’ die beloven actie te zullen ondernemen om de doelstellingen waar te maken.

Het doel van Hasselt Zorgstad is om mensen, maar ook welzijnsorganisaties, ziekenhuizen, zorgactoren, scholen, overheid, bedrijven en projecten te inventariseren en met elkaar te verbinden. Op die manier kan een hyperefficiënte en warme zorgstad gecreëerd worden. Eén van de acties die Hasselt Zorgstad hiervoor op het getouw zet, is het stimuleren van een gezonder woon-werkverkeer. Daarvoor worden de krachten gebundeld met Fietsfront Hasselt, een initiatief van Bart Vangeebergen en Bert Houben.

“Met Fietsfront Hasselt streven we ernaar meer mensen vaker en veiliger op de fiets te krijgen,” zeggen ze. “Wij doen dat door ludieke acties te organiseren en te bouwen aan een fietscultuur. Maar we willen ook een netwerk creëren van gemotiveerde Hasselaren die het stadsbestuur uitdagen om een beter fietsbeleid te voeren. Een voorbeeld is het project met Hasselt Zorgstad, waarin we de grote Hasseltse werkgevers uitdagen. Ze moeten ervoor zorgen dat binnen de 7 jaar 7 op de 10 van hun werknemers die binnen de 7 kilometer van hun werkplaats wonen, met de fiets of met het openbaar vervoer naar het werk gaan. Want meer fietsen betekent gezondere werknemers, maar ook minder auto’s, minder verkeersdrukte en minder luchtvervuiling. Zo wordt het ook voor kinderen veiliger om met de fiets naar school te gaan. Een win-win voor werknemers, kinderen én alle andere inwoners van Hasselt.”

Zonder auto

Het Jessa Ziekenhuis, dat al vele jaren investeert in een fietsbeleid voor de werknemers, staat positief tegenover het project en staat open voor samenwerkingen. “In het verleden heeft ons ziekenhuis heel wat acties ondernomen om duurzame mobiliteit onder de aandacht te brengen en te promoten”, zegt Kim Borgions, mobiliteitscoördinator van het Jessa Ziekenhuis.

“Zo werden recent 25 elektrische fietsen aangekocht. In de nabije toekomst voorzien we een uitbreiding van deze vloot met 50 stuks. Onlangs hebben we een CarFreeJessa georganiseerd, waarbij de medewerkers minstens 1 keer in die week met de fiets, te voet, met de bus, trein, of al carpoolend naar het werk moesten komen. Zo maakten zij kans op één van onze mooie prijzen. Een succes!”

