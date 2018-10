Agentschap Wegen en Verkeer belooft nieuwe bomen nadat 200 beuken per ongeluk gerooid werden

Torhout - Torhout en het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) hebben een plan klaar om de 200 beuken die vorige maand per ongeluk gerooid werden, te compenseren. Dat meldt de stad na overleg tussen beide partijen.

Bijna een maand nadat er 200 beuken per ongeluk gerooid werden langs de R34-ringweg in Torhout, is er duidelijkheid over de compensatie van AWV. Er komt nieuwe aanplanting nabij de plaats waar de beuken stonden. Langs de E34 staan beuken op ventwegen die in het beheer zijn van de stad. Die beukenrijen worden doorgetrokken tot de E403. Oude en afgestorven beuken in de huidige rijen zullen worden vervangen. AWV zal ook de grond verrijken en verbeteren.

Nabij de E403 is er ook een berm aangeplant met zomereiken. Zeven daarvan zijn afgestorven. Ook die bomen zullen door AWV vervangen worden.

Daarnaast zal een talud langs de E403 beplant worden met bosgoed, goed voor ongeveer 1.000 m². In dat struikgewas zullen onder meer vleermuizen en vogels goed gedeien.

Ook de gerooide bomen gaan niet zomaar verloren. Een vijftigtal eiken zullen gebruikt worden in het speelbos Torwoud, voor de bouw van een zogenaamde takkenril, een soort wal tussen grote palen die opgevuld kan worden met takken en beschutting kan bieden voor kleine zoogdieren en vogels. Met een twintigtal andere beuken zullen kinderen in het speelbos kampen kunnen bouwen. De rest zal versnipperd en hergebruikt worden in de groenzones.