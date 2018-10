Ryanair krijgt forse klappen op de beurs na stakingen

Onder meer door de recente stakingsgolf verwacht Ryanair 150 miljoen euro minder winst te maken dan begroot. Het aandeel gaat bijna 8 procent lager.

De internationale stakingsgolf van piloten en cabinepersoneel hakt erin bij luchtvaartmaatschappij Ryanair. De winst voor dit jaar zal niet uitkomen op 1,25 tot 1,35 miljard euro, zoals eerder gedacht. In plaats daarvan zal dit jaar 1,10 tot 1,20 miljard euro verdiend worden. Behalve het omzetverlies door de stakingsdagen speelt ook het verminderde consumentenvertrouwen een rol. Dat heeft de boekingen voor de komende maanden een knauw gegeven, meldt Ryanair in een vanochtend gepubliceerde winstwaarschuwing.

“‘In de vijf landen waar gestaakt is, zien we dat er minder vluchten verkocht worden voor de herfst- en kerstvakantie”, aldus ceo Michael O’Leary in de mededeling. Bovendien veroorzaakten de stakingen 261 miljoen euro aan extra kosten. Ook de hogere brandstofkosten spelen een rol in de lagere winstvooruitzichten.

Om in te spelen op de gezakte vraag, schrapt Ryanair met ingang van 5 november 1 procent van zijn capaciteit. In Eindhoven, Bremen en Niederrhein worden gezamenlijk acht toestellen minder ingezet. Wie al een vlucht geboekt had, is vanochtend ingelicht. Klanten kunnen kiezen tussen terugbetaling of omboeking. Vanaf deze drie luchthavens worden de niet-geschrapte vluchten deze winter grotendeels met toestellen uitgevoerd die in het buitenland zijn ingeschreven.

In het tweede kwartaal lag de ticketprijs door de stakingen 3 procent lager dan het jaar voordien, terwijl Ryanair op een prijsverhoging met 1 procent gehoopt had. Voor het tweede halfjaar zal de ticketprijs zo’n 2 procent lager liggen, verwacht de maatschappij.

Ryanair sluit verdere stakingen niet uit. Die kunnen leiden tot een verdere verlaging van de winstvooruitzichten. Het aandeel stond na drie kwartier handel 7,78 procent lager. Dat is de grootste daling van dit jaar.