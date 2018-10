Voortaan plukken nudisten de druiven in Puy-de-Dôme: “Koude houdt ons niet tegen”

Drink je al graag eens een wijntje uit de Franse streek Puy-de-Dôme? Dan zit de kans er dik in dat de druiven geplukt zijn door naturisten. “Het is al het tweede jaar dat we dit doen, en nee, dat het amper 9°C is houdt ons niet tegen”, klinkt het.

Liefst 22 naturisten verzamelden zaterdag in Puy-de-Dôme om samen druiven te plukken. Het ziet er ludiek uit, maar de plukkers zijn heel serieus. “We willen tonen dat het naturisme een manier van leven is”, aldus Thierry Guillot. “Of we nu tennissen, met de fiets rijden of druiven plukken… we doen het allemaal in ons blootje. ”