“We worden ziek van onze autoverslaving”: wat zijn de gevolgen voor onze gezondheid?

We ademen dagelijks 11.000 liter lucht in, we drinken 2 liter water en eten 1 kilo voedsel. Terwijl voeding en water streng gereglementeerd zijn, blijft de luchtkwaliteit deels onder de radar. Een ‘thuismeting’ bij 20.000 Vlamingen – onder de noemer CuriezeNeuzen – bewijst nu dat de officiële vervuilingsnormen worden overschreden, in de stad en op het platteland. Wat nu?