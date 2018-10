Elfjarige Pim uit Landen vermist: ging bij vriendje spelen, maar is daar nooit aangekomen

Eliksem / Landen -

Politie en parket zijn op zoek naar Pim Verstraeten (11) uit Landen, die sinds zondag vermist is. De jongen ging zondag rond 14.30 uur bij een vriendje spelen, maar is daar nooit aangekomen. Hij werd gisteravond voor het laatst gezien in de Attenhovenstraat, en is samen met zijn vader Johannes Verstraeten.