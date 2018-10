Wachtzalen van dokters zitten vol met patiënten met luchtweginfectie

De wachtzalen van huisdokters zitten vol met kuchende en snotterende patiënten. “Een typisch fenomeen voor de tijd van het jaar: het schooljaar is goed en wel begonnen, kinderen besmetten elkaar en die geven het door aan hun ouders die het op hun beurt meenemen naar hun werk en daar collega’s ziek maken”, zeggen artsen.

Een echte griep is het nog niet. Die komt pas later. Nu is het vooral hoesten en snotteren. Typisch voor de tijd van het jaar.

“Het aantal luchtweginfecties stijgt inderdaad terug de laatste weken. Het netwerk van huisartsenpeilpraktijken toont dat er eerst een geleidelijke stijging van het aantal huisartsconsultaties omwille van een luchtweginfectie was bij kinderen tussen half augustus en begin september, gevolgd door een sterke stijging van het aantal huisartsconsultaties in alle leeftijdsgroepen sinds het begin van het schooljaar. Als we gaan kijken naar de kiemen die daarvoor verantwoordelijk kunnen zijn, dan zien we dat er voorlopig echter nog geen stijging is van het aantal bevestigde gevallen van RSV of influenza”, zegt Nathalie Bossuyt van Sciensano, het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid.

“De lessen zijn enkele weken bezig. Kinderen raken besmet, daarna is het de beurt aan de ouders die dan weer hun collega’s besmetten enzovoort’, zegt viroloog Marc Van Ranst aan Nieuwsblad.be

Je kan er niet veel tegen doen. Een hoestsiroop nemen kan helpen. Ofwel een die de hoestreflex onderdrukt ofwel eentje met slijmverdunners. Maar je moet vooral uitzieken. Na een dag of zeven ben je genezen. Een verkoudheid maakt volgens artsen deel uit van het leven. Gemiddeld krijg je er twee keer per jaar mee te maken.

Naar de dokter gaan heeft in feite weinig zien. Toch niet bij een ongecompliceerde verkoudheid. “Enkel wanneer de koorts blijft duren. Of wanneer je het gevoel hebt dat het beter gaat en dat het na enkele dagen weer verslechtert. Dan moet je naar de dokter”, zegt Van Ranst.

“Je kan we een aantal voorzorgen nemen. Wat we aanraden is een goede handhygiëne, maar ook niet overdrijven. Als je na ieder toiletbezoek en voor het eten goed je handen wast, zullen er al flink wat bacteriën dood zijn. En gebruik papieren zakdoekjes die je na gebruik weggooit.”

Ook in de ziekenhuizen zien ze de jongste dagen meer patiënten met infecties aan de luchtwegen. Meestal gaat het om mensen die al fel verzwakt zijn die worden opgenomen. Kinderen, maar vooral bejaarden. Mits wat extra medicatie zijn ze er snel weer bovenop.