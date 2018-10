Onze punten van speeldag 9 in de Jupiler Pro League: twee absolute uitblinkers, gebuisden bij Anderlecht en vooral Essevee

DE UITBLINKERS

Luis Garcia (Eupen): 9/10

Tien spelers duldt Luis Garcia voor zich in de lijst met oudste doelpuntenmakers van eerste klasse in de laatste twintig jaar. Om recordhouder Vital Borkelmans te kloppen moet de 37-jarige Spanjaard het nog drie jaar uitzingen bij Eupen. Garcia was vrijdagavond de grote uitblinker bij Eupen in de 1-3-zege op Kortrijk. Twee vrijschoppen van hem lagen aan de basis van de eerste twee goals van Eupen, vlak na de pauze knalde hij vanop de stip de 1-3 binnen.

Ally ...