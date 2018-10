Spilfiguur in seksschandaal Nobelprijs literatuur veroordeeld tot twee jaar voor verkrachting

De Franse fotograaf Jean-Claude Arnault is door een Zweedse rechtbank veroordeeld tot twee jaar cel voor verkrachting.

De Zweedse aanklager had eerder gezegd dat er ‘voldoende bewijs’ was tegen Arnault. Daar is de rechtbank dus in meegegaan, ook al bleef Arnault zelf volhouden dat hij onschuldig is.

Arnault is getrouwd met Katarina Frostenson, een voormalig lid van de Zweedse Academie die de Nobelprijs voor literatuur uitreikt. In de nasleep van #MeToo beschuldigden achttien vrouwen in november hem van seksueel misbruik en intimidatie. De rechtbank vervolgde hem uiteindelijk voor een verkrachting.

Het vermeende misbruik zou hebben plaatsgevonden in gebouwen van de Academie in Parijs en Stockholm. Daarnaast zou Arnault de voorbije jaren ook de namen van zeven Nobelprijswinnaars hebben gelekt. Bovendien ontving Forum, de exclusieve club van Frostenson en Arnault, subsidies van de Academie.

Het gevolg van het schandaal was dat acht van de achttien leden van de Academie opstapten, en dat de uitreiking van de Nobelprijs Literatuur een jaar werd uitgesteld. De winnaar van 2017 zal samen met de winnaar van 2018 worden bekendgemaakt in 2019. Wel worden deze week een rist andere Nobelprijswinnaar bekendgemaakt.