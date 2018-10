Na de clash met de fans: “Vanhaezebrouck is een gevaarlijke weg ingeslagen”

Et nunc? Na het wegwerpgebaar en de uithaal naar de eigen supporters staat de liefde tussen Hein Vanhaezebrouck en de paars-witte aanhang op een laag pitje. De confrontatie met de eigen fans aangaan leidde in het verleden alleen maar tot meer miserie. Ook bij Anderlecht. “Vanhaezebrouck is een gevaarlijke weg ingeslagen.”