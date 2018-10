Tiener lost schot tijdens vechtpartij in station van Halle

Sinds de politie geregeld controles houdt, is er minder criminaliteit in het station Foto: ssj

Halle - De politie van de zone Zennevallei onderzoekt een schietincident aan het station van Halle. Tijdens een vechtpartij onder jongeren haalde een jongeman een wapen boven en schoot. Wellicht ging het om een alarmpistool. Dat knalt als een echt wapen, alleen komt er geen kogel uit.

Het ‘mooiste station van Vlaanderen’, zoals het station van Halle wordt genoemd, is niet het veiligste station van Vlaanderen. Jongerenbenden spreken er geregeld af om een potje te vechten.

“Sinds de lokale en federale politie er controles houden, is het al fel verbeterd”, klinkt het op het stadhuis van Halle. Maar afgelopen donderdag was het toch weer prijs. Een groepje jonge allochtonen maakte er amok en sloeg een jongen het ziekenhuis in.

Wat de politie vooral verontrust, is dat er een wapen werd gebruikt.

Donderdagavond iets voor 18 uur kreeg een 16-jarige jongeman het aan de stok met enkele andere jongeren aan het station in Halle. De ruzie was al eerder mondeling gestart aan het station in Lembeek, en in Halle kwam het uiteindelijk tot een handgemeen.

Volgens een getuige werd er tijdens de vechtpartij een ‘bommetje’ gebruikt, dat een stof verspreidde die tranende ogen en ademhalingsproblemen veroorzaakte. Diezelfde getuige verklaarde ook dat er geschoten werd, maar dat ontkende de politie.

“Maar nu zijn er beelden opgedoken op sociale media waarop te zien is dat een jongeman degelijk een wapen bovenhaalt en schiet. “Vermoedelijk gaat het om een alarmpistool want er zijn geen hulzen of kogelinslagen gevonden. Intussen hebben we de beelden van de bewakingscamera’s bekeken en konden we enkele betrokkenen identificeren”, zegt Anneleen Adang van de politiezone Zennevallei.

De Halse burgemeester Dirk Pieters zegt het jammer te vinden dat zo’n belangrijk bewijsmateriaal niet meteen aan de politie werd gegeven maar op sociale media werd gepost.

Een 16-jarige jongen werd na de vechtpartij met verwondingen in het gezicht naar het ziekenhuis gebracht. Als gevolg van de klappen die hij kreeg maar niet door een kogel, voor alle duidelijkheid.