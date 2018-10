Georges Leekens verrassend ambitieus voor verkiezingen: “Schepen van Sport, dat zie ik wel zitten”

Oostkamp - Georges Leekens is bij de komende gemeenteraadsverkiezingen lijstduwer voor CD&V in zijn thuisgemeente Oostkamp, maar hij heeft wel degelijk ambitie om een rol van betekenis te spelen in de politiek. “Als het mij gevraagd wordt, wil ik gerust schepen worden”, heeft de gewezen bondscoach gezegd in een interview met Radio 2 West-Vlaanderen.

Tot acht weken geleden was Georges Leekens nog bondscoach van Hongarije, maar hij diende toen zijn ontslag in. De gewezen trainer van Club Brugge, Lokeren en de Rode Duivels had toen al beslist dat hij lijstduwer zou zijn op de CD&V-lijst in zijn thuisgemeente Oostkamp bij de gemeenteraadsverkiezingen op 14 oktober.

Maar nu Leekens thuis is, heeft Leekens tijd en zin om een groter engagement aan te gaan. Dat zei hij maandagmiddag in een interview op Radio 2 West-Vlaanderen. “Aanvankelijk wilde ik gewoon steunen, uit vriendschap voor burgemeester Jan de Keyser, en mijn kennis en knowhow ter beschikking stellen. Maar de situatie is veranderd en ik heb mijn engagement vergroot. We moeten de verkiezingen natuurlijk afwachten, maar als de vraag komt om schepen te worden, zal ik niet weigeren. Als ik zou mogen kiezen, word ik dan schepen van Sport.”

Leekens is fier dat zijn Oostkamp door Het Nieuwsblad werd uitgroepen tot Strafste Gemeente. “Maar als je de strafste wil blijven, moet er gewerkt worden. Ik wil de gemeente naar een nog hoger niveau tillen en meer nationale en internationale uitstraling geven.”

Betekent het engagement van Leekens meteen ook het einde van zijn trainerscarrière? “Het jeukt nog wel, hoor”, aldus de Oostkampenaar.