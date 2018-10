Diesel was nog nooit zo duur: tot 1,609 euro per liter

Diesel was nooit eerder zo duur. Een liter kost vanaf dinsdag maximaal 1,609 euro. Sinds oktober 2012 werd de kaap van de 1,6 euro niet meer doorbroken.

Diesel is ondertussen op verschillende plekken al duurder dan benzine en de prijs bereikt vanaf morgen dus ook een absolute recordhoogte. Dat is onder meer het gevolg van de hogere prijzen op de internationale markten, maar evenzeer door de hogere taksen en accijnzen die de regering Michel sinds 2015 heft. Omdat diesel schadelijker is voor het milieu, is hij ondertussen in verschillende landen al duurder dan benzine.