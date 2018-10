Bondsparket vraagt drie speeldagen schorsing voor Ceballos (STVV)

Brussel - Het parket van de Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) heeft maandag drie speeldagen schorsing en 3.000 euro boete gevorderd tegen Cristian Ceballos. De aanvallende middenvelder van STVV riskeert die sanctie na zijn rode kaart van zondag op het veld van RSC Anderlecht.

Halverwege de eerste helft stonden de Kanaries met tien man op het veld in het Constant Vanden Stockstadion. Ceballos trapte de kous van Saelemaekers helemaal aan flarden en schraapte ook wat vel van diens kuit. Eerst hield ref Van Driessche het op geel, maar na een goede tussenkomst van de videoref veranderde de kleur van het karton in rood. Ondanks het numerieke overwicht slaagde een inspiratieloos Anderlecht er niet in de Truiense muur te slopen. Het bleef 0-0.

Door het voorstel tot minnelijke schikking riskeert Ceballos geschorst te zijn voor de competitieduels tegen Moeskroen (6 oktober), KV Kortrijk (20 oktober) en Club Brugge (27 oktober). Indien STVV het schikkingsvoorstel niet aanvaardt, moet de Spaanse middenvelder dinsdagnamiddag (vanaf 14u00) voor de Geschillencommissie verschijnen.