Man die bomaanslag aankondigde tijdens voetbalinterland “is een dutske”

Appels / Gent / Dendermonde - De man die in 2015 een terreuraanslag aangekondigde tijdens de voetbalinterland België-Israël heeft verzet aangetekend tegen zijn celstraf van een jaar. Volgens zijn advocaat lijdt hij aan borderline en vormt hij geen echt gevaar.

Terwijl de politie overal in België op scherp stond omwille van de steeds toenemende terrorismedreiging, plaatste Elias B. uit Gent op 12 oktober van 2015 een berichtje op de Facebookpagina van nieuwszender VTM: “Er komt een bomaanslag tijdens de voetbalinterland van de Rode Duivels tegen Israël, vanavond in het Koning Boudewijnstadion”, stond in de boodschap, die rond hetzelfde tijdstip ook werd verzonden naar het kabinet van de eerste minister.

“Er werd onmiddellijk een enorme politiecapaciteit vrijgemaakt om de zaak te onderzoeken”, vertelde openbaar aanklager Caroline Jonckers maandag in de correctionele rechtbank van Dendermonde. “De Facebookpagina van Elias B. bleek vol te staan met posts over wapens en bedreigingen aan het adres van Israël. Uiteraard gingen de speurders daar niet licht over.”

De bomaanslag bleek uiteindelijk vals te zijn en Elias B. werd ingerekend. In zijn eerste verklaring zei hij dat hij dronken was op het moment dat hij de berichten had gestuurd. Tijdens zijn proces in eerste aanleg liet hij verstek gaan en werd hij veroordeeld tot een jaar cel en 800 euro boete. Een beslissing van de rechter waar hij verzet tegen aantekende. Daardoor kwam het maandag tot een nieuw proces in de strafrechtbank van Dendermonde.

Elias B. kwam opnieuw niet opdagen, maar stuurde wel zijn advocaat naar de zitting. “Mijn cliënt gaat van de beschutte werkplaats naar de psychiatrie en terug”, pleitte zijn raadsman. “Hij lijdt aan borderline en is op zich geen gevaarlijk persoon. Zijn moeder omschrijft hem als ‘een dutske’. Het is een zwak persoon, waar je zeer moeilijk mee kan omgaan. Ik vraag niet om zijn vrijspraak, maar wel om een milde straf.”

De openbaar aanklager benadrukte dat de psychiatrische toestand van Elias B. geen rechtvaardiging is voor wat hij gedaan heeft.

Vonnis op 29 oktober.