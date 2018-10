Zangeres krijgt doodsbedreigingen omdat ze zingt in haar beha: “Het moet stoppen”

De Kirgizische zangeres Zere heeft doodsbedreigingen ontvangen nadat ze in een videoclip te zien is met een beha. Het traditionele land heeft moeite met zulke taferelen, en dat is net wat Zere Asylbekl wilde aankaarten. “Ik probeer een debat op gang te brengen”, getuigt de zangeres, die ook een activiste is.

U hoeft niet te blozen als de naam Zere Asylbek geen belletje doet rinkelen. De Kirgizische studente is nog maar 19 jaar en timmert ondertussen aan een carrière in de muziekwereld. Ze zingt in het Kirgizisch, wat meteen verklaart waarom ze wellicht nog niet in uw Spotify-afspeellijsten te vinden is.

Maar toch: de zelfverklaarde feministische activiste prijkt tegenwoordig op de grootste nieuwssites ter wereld. De aanleiding daarvoor is Kyz - het Kirgizische woord voor Meisje -, de nieuwe single met de niet mis te verstane rebelse tekst. Asylbek is het beu, zo zingt ze, om te moeten doen wat van haar verwacht wordt. Ze wil zichzelf zijn zonder scheef bekeken te worden.

Foto: AFP

Het lied wordt op veel kritiek onthaald in Kirgizië, een erg traditioneel moslimland waar van vrouwen verwacht wordt dat ze zedig zijn en goed letten op wat ze dragen. Te veel bloot mag niet. En dus is het geen verrassing dat de videoclip bij het lied, waarin Asylbek staat te zingen met een blazer en een beha, als een walgelijke vorm van verzet wordt aanzien. Het regent dan ook kritische berichten over Asylbek. De zangeres wordt zelfs met de dood bedreigd: mensen zeggen dat ze haar gaan onthoofden of verdrinken.

“Ik wil een debat op gang brengen”, zegt de zangeres in interviews met lokale media. “Ik ben een activiste en het is me nog niet gelukt om ergens het grote publiek mee te bereiken. Ik wist dus dat ik moest provoceren om een hype te creëren. Het maakt me eigenlijk niet uit of mensen positief of negatief reageren. Er moet gewoon over gepraat worden.”

De negatieve reacties had ze verwacht, zegt Asylbek, maar de doodsbedreigingen hakken er wel stevig in. “Ik voel me enorm slecht. Ik kan mijn huis niet meer alleen uit. Als iemand die van haar vrijheid houdt, is dat erg pijnlijk. Ik kan alleen nog ergens naartoe als ik weet dat het er veilig is. Ik hoop dat het snel stopt.”