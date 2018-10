Franse ex-premier Valls blijft in Barcelona, ook als hij er geen burgemeester wordt

De voormalige Franse premier Manuel Valls zal in Barcelona blijven, ook als hij het niet haalt in de gemeenteraadsverkiezingen van mei 2019. Dat zei hij maandag tegenover de Franse media BFMTV en RMC. Hij heeft zijn Spaans paspoort, klonk het ook.

Valls verklaarde dat het om een levenskeuze gaat. De Franse ex-premier had vorige week bekendgemaakt dat hij volgend jaar burgemeester van Barcelona wil worden.

Valls werd in 1962 als zoon van een Zwitserse moeder en een Spaanse vader in Barcelona geboren. In 1982 verwierf hij ook het Frans staatsburgerschap. Van maart 2014 tot december 2016 was hij onder president François Hollande eerste minister.

Valls is nog Frans parlementslid en legt zijn mandaat dinsdag of woensdag neer. Hij ontmoet dinsdag Richard Ferrand, voorzitter van de Assemblée nationale.

De gewezen premier stelde nog Frankrijk geen vaarwel te zeggen, “want ik hou van dit land”. “Ik zal terugkomen”, aldus Valls. “Er is geen nostalgie, geen spijt, maar emotie.”