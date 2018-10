Kevin De Bruyne traint sneller dan verwacht weer mee, maar Rode Duivels komen nog te vroeg

Kevin De Bruyne is maandag verschenen op het trainingsveld van Manchester City. De Rode Duivel liep halfweg augustus op training een scheur op in de mediale band van de rechterknie, er werd verwacht dat hij drie maanden buiten strijd zou zijn.

De middenvelder miste door het blessureleed de competitiestart (met uitzondering van duel op eerste speeldag tegen Arsenal) van het nieuwe seizoen en de verplaatsingen van de Rode Duivels naar Schotland (0-4) en IJsland (0-3). Vorig seizoen had De Bruyne een groot aandeel in de landstitel van Manchester City, met acht doelpunten en zestien assists.

Geen Rode Duivels?

De rentree van De Bruyne op het veld zal waarschijnlijk nog even op zich laten wachten, vermoedelijk na de interlandperiode. De Rode Duivels nemen het volgende week vrijdag in de Nations League op tegen Zwitserland, vier dagen later gevolgd door een vriendschappelijke interland tegen Nederland. De kans lijkt erg klein dat bondscoach Roberto Martinez De Bruyne vrijdag al opneemt in zijn selectie.

Voor KDB was het de tweede zware knieblessure in amper twee jaar tijd. In 2016 stond de spelmaker aan de kant met een scheur in een knieligament, hij was na twee maanden weer speelklaar.

Na zeven speeldagen staat Manchester City met 19 punten op kop in de Premier League. Dinsdag gaan de Citizens op de tweede speeldag in de groepsfase van de Champions League op bezoek bij Hoffenheim. Manchester City ging op de eerste speeldag met 1-2 onderuit tegen Lyon.