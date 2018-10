Verkrachting is “fake news” volgens Ronaldo, maar journalist publiceert bewijzen op Twitter

Cristiano Ronaldo zit in erg nauwe schoentjes. De Amerikaanse Kathryn Mayorga (34) getuigde vorige week in Der Spiegel over het feit dat ze in 2009 door de Portugese topvoetballer verkracht is en met hem een schikking over zwijggeld trof. “Fake news”, zei Ronaldo zondag op Instagram. Maar de Duitse journalist van Der Spiegel reageerde meteen op twitter door enkele documenten te publiceren.

Er is wat verwarring, omdat Ronaldo destijds twee verschillende verklaringen aflegde, maar één ding is zeker: op dit moment geeft Ronaldo helemaal niks toe. Hij reageerde op de zaak via zijn Instagram: “Nee, nee, nee, nee. Dit is fake news. Ze willen zichzelf promoten door mijn naam te bezoedelen. Dat is normaal. Ze willen bekend worden door wat ze zeggen, dat hoort bij mijn status. Ik ben een gelukkig man, alles is goed.”

Een reactie die als een rode lap op een stier werkte bij Christoph Winterbach, de Duitse journalist van Der Spiegel die de feiten aan het licht bracht. Winterbach ging zondagavond meteen in de tegenaanval op Twitter en publiceerde een aantal documenten om zijn verhaal kracht bij te zetten. “We hadden honderden documenten van verschillende bronnen: e-mails, medische rapporten en rapporten van de politie. En op basis daarvan hebben we het verhaal gereconstrueerd. We hebben er weken aan gewerkt, we zijn naar Las Vegas gereisd, we hebben met Kathryn Mayorga proberen te praten (ze wou het niet), we hebben Ronaldo ermee confronteerd (hij ontkende) en we hebben er drie artikels over gepubliceerd.”

“Na onze eerste teksten kwam Cristiano’s agentschap Gestifute met een verontrustend statement. Dat statement was niet alleen gelogen (het suggereerde dat we geen gesigneerde documenten hadden en Ronaldo niet konden identificeren. Dat was niet waar en we konden dit bewijzen), het suggereerde ook dat de advocaten van Ronaldo zich niet neerlegden bij de gemaakte afspraken.” Christoph Winterbach voegt daarbij een extract van een door Ronaldo ondertekende geheimhoudingsovereenkomst.

The statement was not only untruthful (it suggested that we didn't have signed documents and couldn't identify Ronaldo. That was not true, and we proved it), it also suggested that @Cristiano's lawyers didn't abide by the settlement terms. 5/24 pic.twitter.com/5GBuEdf3jQ — Christoph Winterbach (@derWinterbach) 30 september 2018

“We hebben Ronaldo ook geconfronteerd met een erg gevoelig document waarin hij in een vragenlijst vertelt dat ‘Kathryn Mayorga verschillende keren no en stop zei’. In dat document geeft Ronaldo ook gedeeltelijk toe dat de versie van Mayorga klopt en dat ‘ze niet wou, maar zichzelf beschikbaar maakte’. In een latere versie van die vragenlijst zijn die antwoorden plots verdwenen en zegt Ronaldo dat de seks met wederzijdse toestemming was.”

It's a questionnaire made by his lawyers. Ronaldo seems to partly confirm Mayorga's version & stated that "she didn't want to, but she made herself available." In a later version of that questionnaire, these answers are gone. #CR7 is quoted saying it was consensual. 10/24 pic.twitter.com/1gsAcb5vZw — Christoph Winterbach (@derWinterbach) 30 september 2018

“Dit document zou erg belangrijk kunnen worden. Het is erg gevaarlijk voor Ronaldo want hij zorgt voor gerede twijfel over zijn ontkenning. We hebben Ronaldo er opnieuw mee geconfronteerd, maar niemand zei ons dat het een fake document was. Het zou erg makkelijk zijn geweest voor hem en zijn advocaten om dat te antwoorden. Maar dat deden ze niet.”

“We hebben een juridische afdeling die ons in elke stap van onze research begeleidt. We hebben fact checkers die elk woord van onze artikels controleren. Zij zouden elk woord dat we niet konden bewijzen hebben geschrapt. Ze keuren enkel artikels goed als ze onze bronnen kunnen verifiëren. Aan dit artikel hebben minstens 20 mensen gedurende weken gewerkt. Ronaldo doet dit nieuws nu af als ‘fake news’ en meent dat Mayorga even beroemd wil worden als hijzelf. Aangezien ze heeft gezegd dat ze zelfs te bang was om zijn naam te noemen bij de politie, betwijfel ik ten zeerste dat ze beroemd wou worden.”