Man die zoon probeerde wurgen voor rechtbank: “Eindeloos beschaamd”

Brugge - Een 51-jarige Bruggeling heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor de moordpoging op zijn toen 16-jarige zoon. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar gevangenisstraf met uitstel, gekoppeld aan voorwaarden. De verdediging sloot zich daarbij aan.

De feiten speelden zich op vrijdagavond 4 december 2015 af in de woning van de beklaagde in Sint-Andries Brugge. Daar probeerde Hans V. zijn zoon te wurgen, maar een dodelijk gezinsdrama kon nipt vermeden worden: de 16-jarige jongen kon zich losrukken, naar buiten lopen en de politie verwittigen. Het slachtoffer liep lichte verwondingen in de hals op. Zijn vader verklaarde achteraf dat hij uit het leven wilde stappen en zijn zoon wilde meenemen in de dood.

Depressief en beschaamd

Na enkele maanden voorhechtenis werd de beklaagde door de raadkamer onder voorwaarden vrijgelaten. Sindsdien laat hij zich behandelen door een psychiater. Op de inleidende zitting vroeg de verdediging om die psychiater en enkele andere mensen op te roepen als getuige. De rechtbank ging toen niet in op de vraag van meester Jef Vermassen.

De burgerlijke partij drong aan op een contactverbod met zijn kinderen en hun moeder. Daarnaast vroeg meester Rik Demeyer de aanstelling van een deskundige, om de psychische schade bij de kinderen te bepalen. Volgens de verdediging heeft Hans V. aanvaard dat hij zijn kinderen niet meer mag zien.

De verdediging benadrukte dat de beklaagde erg depressief was op het moment van de feiten. “Hij is eindeloos beschaamd en begrijpt niet dat hij dat gedaan heeft”, aldus meester Vermassen. De advocaat vergeleek de depressieve toestand van zijn cliënt met de Leuvense neurochirurge die in de cel zit voor de moord op haar 14-jarige dochter. De verdediging kan zich daarom vinden in een voorwaardelijke gevangenisstraf.

De rechtbank doet uitspraak op 19 november.

