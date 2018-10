2018 is een fantastisch sportjaar… en het is nog niet voorbij: wat de Belgen dit jaar allemaal aan medailles wonnen

Het WK wielrennen was, alvast bij de jeugd, de voorbije week een nooit eerder gezien succes en ook de Cats scheven vaderlandse geschiedenis met hun vierde plaats op het WK basketbal. 2018 groeit meer en meer uit tot een wonderbaarlijk sportjaar voor al wat Belgisch is. Ziehier een poging tot oplijsten met het risico ergens een medaille te vergeten. En wat mogen we dit jaar nog verwachten.

25 januari: Tennis - halve finale Australian Open

Elise Mertens sneuvelt in de halve finale van de Australian Open. Nadat ze in de kwartfinale wint van de Oekraïense Svitolina, het nummer vier van de wereld, moet ze in de halve finale de duimen leggen voor de Deense Wozniacki. Voor Mertens is het de eerste keer dat ze een halve finale van een Grand Slam bereikt.

4 februari: Veldrijden - Wout van Aert wordt wereldkampioen

Mathieu van der Poel is in het Nederlandse Valkenburg de te kloppen man maar stuit ...