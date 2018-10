Vital Borkelmans kiest voor Belgische assistent bij Jordanië

Vital Borkelmans (55), bondscoach van Jordanië, heeft een Belg als assistent gekozen. Stephan Van der Heyden (49) wordt de rechterhand van Borkelmans.

Borkelmans en Van der Heyden kennen elkaar van hun periode bij Club Brugge waar ze zes seizoenen lang de kleedkamer deelden. Van der Heyden deed trainerservaring op bij Lokeren en Club Brugge waar hij als liniecoach aan de slag was.

Ook de Belg Dimitri Lowette komt in de Jordaanse staf. De kinesist maakte, net als Borkelmans overigens, deel uit van de staf van de Rode Duivels op het WK 2014 en het EK 2016.

De eerstvolgende match van Jordanië is een oefenwedstrijd in Albanië (10 oktober). Op 15 oktober spelen Borkelmans en co in Zagreb een vriendschappelijke wedstrijd tegen WK-finalist Kroatië.