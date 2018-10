Anderlecht-fans willen excuses van Vanhaezebrouck na uitlatingen en plannen protest

“In andere stadions duwen fans de spelers vooruit.” Anderlecht-trainer Hein Vanhaezebrouck haalde zondag na het 0-0-gelijkspel tegen STVV flink uit naar de eigen supporters. De fans van Anderlecht reageren als een wesp gestoken. “Als hij dit blauwblauw laat, is dat zo’n beetje zijn doodvonnis tekenen.” Coucke en co mogen zich aan protestacties verwachten.

“We zijn er altijd, in binnen- en buitenland. En dan gaat hij een beetje zeggen dat onze steun op niets trekt.” Frank Eeckhout, voorzitter van Anderlecht-fanclub SC 41 en lid van de Fan Board, is boos. Op trainer Hein Vanhaezebrouck, die de fans na het 0-0-gelijkspel tegen STVV een gebrek aan steun verweet. “Dit doet pijn. De fans voelen zich geviseerd en gaan dit niet blijven slikken”, zegt Ivan Boelens, voormalig secretaris van het intussen ontbonden Anderlecht Supporters Association.

Frank Eeckhout van het Anderlecht Fan Board vindt excuses van Vanhaezebrouck op hun plaats. Foto: rr

Het was al de tweede keer dat Vanhaezebrouck de fans van zijn eigen werkgever publiekelijk op de korrel nam. De eerste keer was nadat paars-wit in de Champions League ondanks een sterke match met 1-2 onderuit ging tegen Bayern München. Maar zondag was het dus weer van dat, en het verwijt was hetzelfde: te weinig steun. Gefluit toen Makarenko in het veld kwam voor Trebel. Vanhaezebrouck reageerde met een wegwerpgebaar richting de eigen spionkop. “In andere stadions voel je hoe de fans de spelers vooruit duwen”, zei hij achteraf.

Excuses

De uitspraken van Vanhaezebrouck doen des te meer pijn omdat sinds de start van dit seizoen net meer inspanningen gedaan werden om de sfeer binnen het Constant Vandenstockstadion te verbeteren. “Meer fans in de sfeervakken, achter de goal is het supportersaantal verdubbeld, achter de bocht zitten nu drie vakken samen… ”, somt Eeckhout op. “Dat hij dan zo’n dingen zegt, is heel zuur. Daarmee heeft hij een lijn overschreden. Nochtans heeft Vanhaezebrouck het nooit zwaar te verduren gehad van de fans. Hij liet zich ook regelmatig zien op supportersmomenten, dus de band leek goed. Ik begrijp dit niet.”

Eeckhout vindt dat Vanhaezebrouck zich moet verontschuldigen voor zijn uitspraken. “Op de terugweg naar huis zag ik al op de supportersbus dat fans hier niet mee kunnen lachen. Dit gaat blijven hangen. Excuses zouden op zijn plaats zijn. Als hij dit blauwblauw laat, is dat zo’n beetje zijn doodvonnis tekenen”, zegt Eeckhout.

Protestacties

Volgens Vanhaezebrouck zijn de fans van Anderlecht te negatief en te kritisch. “Het is waar dat Anderlecht kritische fans heeft”, geeft Boelens toe. “We zijn een tijdlang verwend geweest, he. Velen herinneren zich de periode van Radzinski en Koller nog. Dat brengt hoge verwachtingen met zich mee. Als het dan even moeilijk gaat, is dat dan des te moeilijker te accepteren.”

Maar de impasse bij paars-wit duurt nu wel heel lang, vindt Carl Adams, voorzitter van Mighty Mauves. “We hebben al vijf jaar geen goed voetbal meer gezien. De afgelopen drie à vier jaar hebben zijn al heel wat hondstrouwe fans me komen zeggen dat het voor hen genoeg geweest was. Zij komen niet meer. Dit kan niet blijven duren.”

De maat is vol voor de Anderlecht-supporters, die komende zondag tegen Zulte Waregem al aan protestacties denken. Niet alleen de uitspraken van de trainer, maar ook het voetbal en de resultaten van de afgelopen weken hebben er geen goed aan gedaan. “Zeggen dat de sfeer niet goed is, is makkelijk. Maar wij betalen veel geld om te komen kijken en er was amper kwaliteit op het veld om ons aan op te warmen”, aldus Eeckhout.

