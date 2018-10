Het laatste gesprek dat onze reporter had met Charles Aznavour over muziek, het leven en de liefde: “Als een clochard aan tafel komen, is dodelijk voor het huwelijk”

Charles Aznavour is niet meer. De zanger die omschreven wordt als ‘de Franse Frank Sinatra’ is op 94-jarige leeftijd overleden. Onze reporter Jo De Ruyck sprak hem zeven jaar geleden in Parijs, aan de vooravond van enkele optredens in ons land, en herinnert zich hem als een zanger met melancholische ogen en zonder kapsones. Herlees hier het interview over liefde, muziek en Aznavours wens om lang te leven: “Ik vrees niet zozeer de dood, wel dat ik de dingen niet meer zal kunnen horen en zien”

(Dit interview verscheen in Het Nieuwsblad op 25 januar 2011)

Aznavour is geen man met kapsones. Voor de in Armenië geboren Fransman geen chique hotelsuite waar je een kwartiertje op audiëntie mag. Hij ontvangt ons in zijn kantoor op een zucht van de Champs Elyseés, de boulevard die even beroemd is als zijn liedjes. Denk She, Mes emmerdes, For me... formidable of The old fashioned way en u bent vast al aan het neuriën. De gouden platen die zijn duizend liedjes hem al hebben opgeleverd, bedekken de ...