Volgens nieuwe berekeningen hebben we deze winter 267 tot 417 uur stroomtekort

Er lekken nieuwe berekeningen uit over het stroomtekort deze winter. Volgens netbeheerder Elia zou dat kunnen oplopen van 267 tot 417 uur. Dat blijkt uit een document dat de krant Le Soir kon inkijken.

Terwijl minister van Energie Marie Christine Marghem (MR) nog steeds op zoek gaat naar extra stroom om de winter door te komen - Luxemburg is nu ook bereid om ons te helpen - lekt in Le Soir een nieuwe berekening uit van netwerkbeheerder Elia.

Tekort zeer ernstig

Uit de berekening, die dateert van vrijdag, en waar dus al rekening is gehouden met 750 MW extra, blijkt dat het tekort nog steeds ernstig is. Het verdikt luidt dat er 1.000 tot 1.200 MW tekort is. Meer nog: er dreigt deze winter een stoomtekort van samengeteld 267 uur bij een gewone winter. Bij een strenge winter kan dat oplopen tot 417 uur.

Dat betekent niet dat in heel België de elektriciteit zo lang zal uitvallen. Het betekent dat 267 uur het totaal aantal uren is dat de elektriciteitsvoorziening niet gegarandeerd is. Anders gezegd: dit is het totaal aantal uren waarop we meer elektriciteit dreigen te gebruiken dan er voorhanden is (import uit het buitenland inbegrepen).

CEO Chris Peeters zal meer uitleg geven in het parlement Foto: BELGA

Netbeheerder Elia wil niet reageren op dit lek. Dinsdag geeft CEO Chris Peeters meer uitleg in het parlement.

Le Soir stipt overigens aan dat de cijfers vóór Marghem de extra 750 MW vond, nog dramatischer waren: 494 uur stroomtekort bij een gewone winter en 694 uur bij een strenge winter.

In de winter van 2014 en 2015, toen we ons voor het eerst sinds lang zorgen maakten om elektriciteitstekorten, had Elia een gelijkaardige berekening gemaakt. Het tekort toen lag op 50 uur bij een gewone winter en 116 bij een strenge.