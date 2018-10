Voor deze verkeersovertredingen betaalt u voortaan dubbel zoveel

Rijden met een onleesbare nummerplaat of met een kenteken dat zo bevestigd is dat het voor de politie niet goed zichtbaar is, kost u voortaan 116 euro in plaats van 58 euro.

Op initiatief van de FOD Mobiliteit en Vervoer worden een reeks overtredingen die te maken hebben met de inschrijvingen van voertuigen of het identificeren van de eigenaar, van de 1ste naar de 2 graad ingeschaald. Concreet gaat het om overtredingen die het mogelijk maken om aan een vervolging in het verkeer te ontsnappen. Tot nu toe werden die bestraft met een boete van 58 euro. Voortaan is dat 116 euro.

“Onleesbare of slecht geplaatste nummerplaten bemoeilijken de identificatie van voertuigen en eigenaars door de politie, wat een eventuele bestraffing voor bijvoorbeeld verkeersovertredingen zou kunnen verhinderen. Tussen 2010 en 2014 ging het jaarlijks om zo’n 47.000 vastgestelde overtredingen”, zo luidt het bij de verkeerspolitie.

Ook volgende overtredingen betaalt u voortaan 116 euro:

*Een voertuig in het verkeer brengen dat niet is ingeschreven of dat niet de kentekenplaat draagt die bij de inschrijving werd toegekend. Dat geldt ook voor een aanhangwagen of een caravan bijvoorbeeld.

*Rijden met een voertuig dat niet werd ingeschreven in ons land of een ander Europees land.

*Rijden met een wagen of ander voertuig dat een kentekenplaat draagt waarvan het inschrijvingsnummer, de reliëfstempel of de metalen plaat werd veranderd.

*Een voertuig in het verkeer brengen zonder de voorwaarden voor de plaatsing en de reproductie van de kentekenplaat te hebben nageleefd. Bijvoorbeeld rijden met een auto die vooraan geen kentekenplaats draagt. Of waarvan de officiële nummerplaats niet achteraan maar vooraan werd bevestigd

*Rijden met een “handelaarsplaat” of een “proefrittenplaat”, in de volksmond een ‘garageplaat’, zonder de voorwaarden na te leven. Dat betekent bijvoorbeeld een garagehouder die in een weekend op restaurant gaat of naar het voetbal rijdt met een auto met proefrittenplaat. Of zijn echtgenote die er mee gaat winkelen. Daar dienen die platen niet voor. Wel om, zoals de naam het zegt, een proefrit te maken met een kandidaat-koper. Of bijvoorbeeld een nieuwe auto af te halen in een depot en er dan mee naar zijn eigen garage te rijden of naar de klant.