WK-gangers zwaaien af, Rusland en Australië zien hun kapiteins ermee stoppen

Mile Jedinak (34), aanvoerder van de Australische nationale ploeg, zal niet langer in het shirt van de Socceroos aantreden. Ook Russisch doelman en kapitein Akinfeev heeft besloten een punt te zetten achter zijn carrière als international.

Mile Jedinak (34), aanvoerder van de Australische nationale ploeg, zal niet langer in het shirt van de Socceroos aantreden. Maandag heeft de middenvelder met de baard aangekondigd dat hij een punt zet achter zijn carrière als international. “Na lang overwegen en gesprekken met mijn naasten heb ik beslist dat het het goede moment is om te stoppen bij mijn land en me te concentreren op mijn club”, stelt de Aston Villa-speler op Instagram. Jedinak debuteerde in 2008 als international en vertegenwoordigde zijn land in 79 wedstrijden, waarvan drie op het voorbije WK. In Rusland wist hij tweemaal te scoren vanaf de strafschopstip, tegen wereldkampioen Frankrijk en Denemarken. De Australiërs overleefden de groepsfase niet. Jedinak, die ook speelminuten kreeg op de WK’s van 2010 en 2014, won in 2015 in eigen land het Aziatisch kampioenschap met de Socceroos. Recent besliste ook Tim Cahill (38), goed voor 107 caps, het voor bekeken te houden bij Australië.

Vanuit Rusland kwam dan weer het bericht dat doelman en kapitein Igor Akinfeev zijn interlandcarrière voor bekeken houdt. “Ieder verhaal heeft een begin en een einde”, reageerde de doelman via een communiqué op de website van de Russische voetbalbond. “Mijn verhaal bij de nationale ploeg komt logischerwijs ten einde. Het was voor mij een enorme eer om de Russische selectie te mogen aanvoeren tijdens de wereldbeker voor eigen volk. Dat was iets waar ik nooit had van durven dromen maar het is gebeurd en het is vermoedelijk het hoogtepunt van mijn voetbalcarrière. Ik verlaat de selectie met een zuiver geweten. Er staat in Rusland een jonge en getalenteerde generatie klaar.”

Akinfeev, 32 jaar en 111 interlands, vierde zijn debuut bij de nationale ploeg in 2004 op nauwelijks 18-jarige leeftijd. Hij speelt momenteel voor CSKA Moskou bij wie hij recentelijk nog zijn contract heeft verlengd tot 2022.