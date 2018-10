“Diefstal van het jaar”: vierhonderd ton Belgisch koper gestolen in Roemenië

Het gestolen koper is afkomstig van metaalbedrijf Aurubus in Olen. Foto: BERT DE DEKEN

Olen - In Roemenië zijn dieven aan de haal gegaan met een enorme buit van ruim 400 ton koper van het metaalbedrijf Aurubis uit Olen. Het koper lag opgeslagen in Roemenië, in afwachting van verkoop aan een klant. Dieven vervalsten papieren en haalden het koper bij klaarlichte dag met verschillende vrachtwagens weg. Enkele dagen later werd de buit teruggevonden.

Het verhaal verscheen in Roemeense media, die spreken van “de diefstal van het jaar”. De dieven zouden onder meer documenten van overleden mensen gebruikt hebben om hun slag te slaan. De grote hoeveelheid koper zou 3 miljoen euro waard geweest zijn. Er loopt een onderzoek naar fraude en computerfraude.

Een woordvoerder van het bedrijf bevestigt de diefstal, maar wil geen exacte hoeveelheden of bedragen geven. Ook over de werkwijze van de dieven wil hij niet uitweiden.

De Roemeense politie vond de buit wel snel terug. “We hebben alles terug”, bevestigt de woordvoerder van Aurubis. “Het is nog niet duidelijk of er schade is. We stuurden iemand ter plekke om dat te bekijken. Sowieso is er geen waardeverlies. We zijn ook blij dat onze klant niet getroffen is, we kunnen aan hem leveren.”