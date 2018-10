Verhoor van kandidaat-opperrechter is plots heel grappig, met dank aan Pulp Fiction

Een hilarische mash-up van de hoorzitting van Brett Kavanaugh, de door Donald Trump voorgedragen kandidaat om opperrechter te worden in de VS, en een scene uit filmklassieker Pulp Fiction gaat viraal op het internet. Zelfs Samuel L. Jackson, de acteur die voorkomt in de scene, kan ermee lachen.

In cultklassieker Pulp Fiction vallen Samuel L. Jackson en John Travolta binnen bij een bende boefjes. Ze intimideren ze in naam van hun baas, een van de meest iconische scenes uit de film. De beelden zijn door een internetgebruiker gemonteerd in het verhoor van Brett Kavanaugh, de omstreden rechter die kandidaat is om rechter te worden in het Hooggerechtshof in de VS maar beschuldigd wordt van aanranding in zijn studententijd.

De mash-up werd al meer dan 200.000 keer leuk gevonden en vele duizenden keren gedeeld. Zelfs Samuel L. Jackson zelf deelde het filmpje en schreef erbij dat hij het grappig vindt. "Maar er is niets grappig aan dat liegende studentje", schreef hij erbij.