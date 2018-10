Antieke deur van het Brusselse stadhuis is kapot geplast: "Grrrrrr. Ik ben die barbaren zo beu"

Brussel - “Grrrrrr. Ik ben die barbaren beu die op de deur van het stadhuis pissen, ze dateert van 1715 en zal daardoor een ingrijpende en dure restauratie moeten krijgen”, zo schrijft Brussels schepen van Patrimonium Geoffroy Coomans (MR) maandag op Twitter. De foto die hij er bijvoegde, spreekt boekdelen.

De achterdeur van het Brusselse stadhuis is er slecht aan toe. Omdat er zo vaak tegen geplast werd, is het hout in de benedenhoeken helemaal aangetast door zuren en begint het allemaal af te brokkelen.

“Je ruikt de urinegeur als je er passeert”, zegt de Brusselse schepen die niet begrijpt dat mensen zo maar tegen een deur plassen. “Er hangen daar camera’s en het hoofdkantoor van de Brusselse politie ligt om de hoek”, zegt Coomans. “Maar daarmee stop je mensen die om vier uur ’s ochtends gaan wildplassen nog niet.”

Grrrrrrr, raz le bol de ces ?????? qui pissent sur la porte de l’hôtel de Ville de #Bruxelles, elle date de 1715 et devra subir une grosse et coûteuse restauration à cause de ces comportements inciviques #Bruxelles #BXLove #patrimoine #UNESCO pic.twitter.com/u0VuXk306P — Geoffroy Coomans (@GeoffroyCoomans) 1 oktober 2018

De deur dateert uit de achttiende eeuw en is gemaakt uit zwaar hard hout. Normaal is dat onverslijtbaar. De bovenkant van de deur is nog in een perfecte staat. Enkel beneden in het hoekje, het plashoekje zeg maar, is de deur rot. Bovendien zijn ook de scharnieren op die plaats weggeroest, terwijl ze aan de bovenkant wel nog intact zijn.

De restauratie kan volgens schepen Coomans 10.000 euro kosten. Mogelijk moet de deur zelfs vernieuwd worden.

Plannen voor een extra urinoir in de straat heeft de schepen niet. Er zijn cafés en openbare toiletten genoeg in de buurt.