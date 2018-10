Beide Hazards zijn in topvorm: wat Eden kan, kan Thorgan blijkbaar ook

Niet alleen Eden (27), maar ook Thorgan (25) Hazard is dit seizoen op dreef. De broertjes maken er een wedstrijdje statistieken van, bondscoach Martinez kijkt geamuseerd toe.

Hij kickt op topmatchen, Eden Hazard. Hij scoorde al vaak tegen Man City (4x), Man United (5x) Tottenham (5x) en Arsenal (5x) en de voorbije dagen groeide Liverpool uit tot zijn favoriete tegenstander. Tegen geen enkele andere club in zijn carrière scoorde hij vaker dan tegen de Reds. Zijn heerlijke dribbel in de beker leverde hem goal nummer zes op, zaterdag in de competitie volgde nummer zeven. Knap diep gestuurd door Kovacic trapte hij laag overhoeks binnen met links – Alisson kon er net niet bij en greep zich naar de haren.

Hij zit dit seizoen al aan zeven goals en twee assists. Hij is beslissend om de 58 minuten. Zijn achtste goal liet hij – oog in oog met Alisson – liggen. “Daarover ben ik wel wat ontgoocheld”, zei hij. Logisch, want het had de 2-0, de zege en de gedeelde leidersplaats opgeleverd.

Thorgan scoort derde keer op rij

Een kleine 1.000 kilometer verderop in Wolfsburg bleef ook Thorgan Hazard achter met gemengde gevoelens. Mönchengladbach gaf immers tweemaal zijn voorsprong uit handen. Maar zelf schoot hij zich wel weer op het scorebord, voor de derde match op rij. Het voorbereidende werk was van Herrmann, Hazard – wachtend op links, waar hij opnieuw speelde – werkte netjes af en klopte collega-international Casteels. Zes goals en twee assists nu ook al voor hem. Thorgan is daarmee beslissend om de 79 minuten.

Dit wedstrijdje statistieken tussen de broertjes houden we graag in de gaten. Volgende week komen ze elkaar weer tegen bij de Rode Duivels en kunnen de plaagstoten volgen.