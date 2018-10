Proximus en Pro League lanceren eerste officiële FIFA19-competitie in België

Brussel - De Pro League en Proximus hebben maandag de handen in elkaar geslagen voor de lancering van de Proximus ePro League, de eerste officiële FIFA19-competitie in België. Fans van het spel (amateurs of professionals) kunnen zich, vanaf de leeftijd van zestien jaar, inschrijven en hun favoriete club vertegenwoordigen.

Het toernooi, waaraan deelname gratis is, vraagt enkel een inschrijving op de website van Proximus. Vanaf 20 oktober mogen de spelers zich schrap zetten. In eerste instantie wacht hen een kwalificatieronde, waarna de vier beste spelers per club overblijven. Nadien volgt een selectiefase, waarin elke club zijn vertegenwoordiger mag kiezen.

De zestien vertegenwoordigers werken tussen 11 en 13 januari 2019 hun klassieke kampioenschap af, waarna op 23 maart de play-offs wachten die de kampioen aanduiden.

“De Proximus ePro League is een nieuwe stap in de duurzame partnerships van de Pro League”, legde Pierre François, CEO van de Pro League uit. “Het partnership op lange termijn met Proximus en met EA is met de komst van de Proximus ePro League sterker dan ooit. We willen ook PlayStation bedanken voor de samenwerking. We kijken ernaar uit om de eerste en enige officiële nationale e-voetbalcompetitie te beleven en willen op die manier de e-sportfans warm maken voor onze traditionele competities.”

Ook Guillaume Boutin, Chief Consumer Market Officer van Proximus, toonde zich tevreden. “We zijn blij dat we met de Pro League kunnen samenwerken om dit kampioenschap op poten te zetten. De verschillende generaties voetbalfans kunnen zo hun passie samen beleven, waarbij de virtuele wereld en zijn technologie samenkomen met de werkelijke wereld en zijn terrein.”

Het kampioenschap zal te volgen zijn op de platformen van Proximus en wordt uitsluitend gespeeld op PlayStation4.