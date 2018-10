Slovaak Kruzliak fluit Champions League-wedstrijd tussen Atlético Madrid en Club Brugge

Brussel - De Slovaak Ivan Kruzliak zal woensdagavond (om 21u00) de confrontatie tussen Atlético Madrid en Club Brugge op de tweede speeldag van de Champions League in goede banen leiden.

De 34-jarige Kruzliak floot eerder dit seizoen al de ongelukkige terugwedstrijd van Standard, in de derde voorronde van de Champions League, bij Ajax (3-0). Het wordt zijn derde groepsduel in de Champions League, na twee wedstrijden vorig seizoen.

In een verder verleden was Kruzliak in de Europa League ook al scheidsrechter van dienst voor Racing Genk, thuis tegen Rapid Wien (1-0) in november 2016, en voor Standard, uit bij Salzburg (2-1) in oktober 2013.